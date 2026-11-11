TRENTO. Comuni e Provincia hanno trovato l’accordo sui soldi per il 2027. Oggi, 11 novembre, il Consiglio delle autonomie locali (Cal), che rappresenta i Comuni trentini, ha detto sì all’unanimità al Protocollo sulla finanza locale 2027. Ogni anno questo documento stabilisce quanti soldi la Provincia dà ai Comuni e alle Comunità di valle per i servizi ai cittadini e per le opere pubbliche.

La novità principale è che per la prima volta le cifre valgono per tre anni, dal 2027 al 2029. Così i sindaci sanno in anticipo su quanti soldi possono contare e possono programmare meglio. Era una richiesta che i Comuni facevano da tempo.

Quanti soldi vanno ai Comuni

Nel 2027 i Comuni trentini riceveranno circa 392 milioni di euro per le spese di tutti i giorni, cioè per i servizi, il personale e la gestione. Si aggiungono altri 13 milioni circa di un fondo di solidarietà.

C’è poi un fondo speciale che serve ad aiutare i Comuni con meno entrate: vale circa 155 milioni. Una parte di questo fondo sale di 3 milioni e resta garantita per tre anni. Ai Comuni vanno anche 53,5 milioni l’anno pagati dalle grandi centrali idroelettriche, una cifra fissata anch’essa per tre anni.

Comunità di valle: più attenzione ad anziani e disabili

Le Comunità di valle riceveranno ogni anno circa 151 milioni. Questi soldi servono soprattutto per l’assistenza sociale, il diritto allo studio e il funzionamento degli uffici. Le Comunità più piccole hanno bilanci più stretti e fanno più fatica, perciò la divisione dei soldi è stata rivista.

Dove ci sono più anziani, arriverà qualcosa in più: 1,2 milioni saranno divisi tenendo conto di questo. La Provincia aggiunge un milione di euro. Di questi, 300 mila euro vanno ai progetti per le persone con disabilità e 500 mila alle Comunità con i conti più in difficoltà. Per le mense scolastiche cambia il modo di calcolare il costo del pasto. Inoltre 350 mila euro restano da parte, nel caso in cui i pasti aumentino o costino di più.

Acqua e opere urgenti

Per le opere pubbliche ci sono circa 35 milioni per acquedotti e fognature. A questi si aggiungono 10 milioni per gli interventi urgenti e un milione per la manutenzione delle opere che proteggono da frane e alluvioni.

Assumere personale sarà più semplice per chi ha i conti in ordine

Cambiano le regole per le assunzioni nei Comuni. Ogni Comune potrà assumere in base a quanto spende per il personale rispetto a quanto incassa. Chi spende poco rispetto alle entrate potrà assumere, dopo un controllo dei revisori dei conti. Chi spende di più dovrà prima riorganizzarsi, con l’aiuto del Consorzio dei Comuni Trentini, ad esempio mettendo insieme alcuni servizi con i Comuni vicini. Le nuove regole partiranno con la prossima legge provinciale. Fino ad allora restano quelle di oggi.

Anche i Comuni più piccoli potranno avere un segretario comunale a tempo pieno, se superano i mille abitanti calcolando anche i turisti.

Cosa dicono Provincia e sindaci

«Con questo Protocollo offriamo agli enti locali un quadro di risorse stabile su un orizzonte triennale», ha spiegato l’assessora provinciale Giulia Zanotelli. Il presidente del Cal Michele Cereghini ha parlato di un accordo che dà ai sindaci «nuove opportunità».

I sindaci sono soddisfatti, ma alcuni hanno indicato dei problemi ancora aperti. Il sindaco di Lavis Luca Paolazzi e la sindaca di Fai della Paganella Mariavittoria Mottes hanno parlato del costo del trasporto pubblico. Il sindaco di Trento Franco Ianeselli e il sindaco di Mezzana Giacomo Redolfi si sono preoccupati delle spese per asili nido e servizi per i più piccoli.

Polizia locale, soldi a chi si mette insieme

Il Cal ha approvato anche le nuove regole per dare soldi alla polizia locale. Oggi in Trentino ci sono 31 Comuni senza un servizio di polizia locale. La Provincia vuole che tutti i paesi siano coperti. Per questo darà soldi ai Comuni che si uniscono per creare un Corpo di polizia locale in comune, con almeno sette agenti. Chi si unisce con più Comuni e garantisce un servizio dalle 7 a mezzanotte riceverà di più.

«Una polizia locale più strutturata è anche un interlocutore più efficace per le forze dell’ordine statali», ha detto Marco Morelli, sindaco di Pergine Valsugana. Ianeselli e la sindaca di Rovereto Giulia Robol hanno chiesto di valutare una squadra di cani poliziotto per tutta la provincia.