OSTIA. Soffocata con un cuscino dal figlio, che poi si è tolto la vita lanciandosi dal balcone di casa. L’omicidio-suicidio è avvenuto ieri a Ostia, nel Comune di Roma.

La vittima è Adriana Furlani, 82 anni, trentina di origine e trasferitasi da tempo nel Lazio. Il figlio, Giorgio Prelec, 54 anni, nato a Bolzano, per anni aveva lavorato come maestro, prima di cambiare settore. Madre e figlio vivevano insieme da molti anni.

Le indagini della polizia sono ancora in corso per cercare di chiarire il possibile movente e ricostruire le ultime ore prima della tragedia. Gli accertamenti dovranno stabilire anche l'esatta sequenza dei due decessi.



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