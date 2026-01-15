TRENTO. L'Asuit ha reso noto che non sono ancora stati risolti i problemi tecnici che hanno bloccato il sistema informatico di laboratorio e pertanto nella giornata di giovedì è stata sospeso l'attività ordinaria relativa ai prelievi del sangue. In una nota, si legge che "permangono i problemi informatici al sistema di laboratorio, di competenza della ditta produttrice dell'applicativo", che erano già stati segnalati ieri mattina.

"Nonostante i tecnici della società fornitrice del servizio abbiamo lavorato per l'intera giornata al ripristino del sistema, il disservizio non risulta al momento ancora risolto" e pertanto almeno nella mattinata l'attività di prelievo del sangue nelle strutture dell'Asuit è sospesa. Saranno garantiti esclusivamente i prelievi con le prescrizioni per: Inr per terapia anticoagulante orale, emocromo per pazienti oncologici, screening prenatali, curve glicemiche in gravidanza, fogli gialli pre-ricovero e impegnative con priorità urgente. Le persone che hanno prenotato riceveranno un avviso di sospensione del servizio attraverso lo stesso canale, email o sms, con cui hanno ricevuto la conferma della prenotazione. Asuit "si scusa per i disagi arrecati all'utenza e provvederà, non appena il sistema tornerà pienamente operativo, ad ampliare la fascia oraria di prenotazione per recuperare i prelievi del sangue non effettuati".