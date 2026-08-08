BOLZANO. Quattro controlli medici in meno di una settimana e un ginocchio destro da tenere sotto osservazione. Jannik Sinner è pronto a partire domani per gli Stati Uniti, ma sulla sua partecipazione al Masters 1000 di Cincinnati rimane ancora qualche dubbio.

Il numero uno al mondo è regolarmente atteso in Ohio e, per il momento, non sono previsti cambiamenti nel programma. A dare le risposte più importanti saranno però i primi allenamenti negli Usa, dopo il lavoro ad alta intensità svolto nelle scorse settimane a Montecarlo.

A far aumentare l'attenzione sulle condizioni dell'altoatesino sono soprattutto i numerosi accertamenti. Sinner è stato visitato tre volte al J-Medical di Torino e si è sottoposto anche a un controllo alla Physioclinic di Milano con il fisiatra di fiducia Gianluca Melgati. In totale sono quattro visite nell'arco di pochi giorni.

Dallo staff continua comunque a filtrare ottimismo. Cincinnati potrebbe rappresentare il banco di prova ideale prima degli Us Open, ma senza forzature: l'appuntamento di New York, ultimo Slam della stagione, rimane la priorità.

Se il ginocchio risponderà bene, Sinner sarà regolarmente in campo in Ohio. In caso contrario potrà utilizzare le settimane negli Stati Uniti per recuperare completamente e presentarsi nelle migliori condizioni possibili a New York.