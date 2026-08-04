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TRENTO. Tragedia per un giovane trentino morto ieri dopo un tuffo in piscina.
Leonardo Cortese, 19 anni, di Trento, era in vacanza nel Vicentino ed insieme ad un amico si trovava nella piscina Blueplanet 4.0 di Montecchio Precalcino.
Attorno alle 16 è sceso in acqua ma dopo poche bracciate non è più riemerso.
L'amico, che lo ha visto a faccia in giù nell'acqua, ha allertato i bagnini ma ogni tentativo di rianimare il diciannovenne è risultato inutile.
«Era un figlio meraviglioso, pieno di vita», lo ricorda il padre Maurizio.
Dopo il diploma al liceo scientifico Galilei, Leonardo voleva studiare Fisica.