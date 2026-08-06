TRENTO. Ha approfittato delle ore notturne per entrare nelle aree di degenza dell'ospedale Santa Chiara e prendere di mira le camere dei pazienti, da cui ha portato via due borse con denaro, effetti personali e gioielli. La fuga, però, è stata interrotta dall'intervento della Polizia di Stato, che lo ha rintracciato e arrestato nel giro di poco tempo.

L'uomo, un 25enne con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, avrebbe agito nella notte tra il 5 e il 6 agosto, scegliendo come obiettivo due stanze dell'ospedale. A far scattare l'allarme è stato il personale sanitario, dopo che le vittime si sono accorte del furto.

Le ricerche sono partite immediatamente. Grazie agli elementi raccolti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno individuato il sospettato mentre cercava di lasciare la zona. Il giovane aveva trovato un'auto aperta e stava tentando di utilizzarla per allontanarsi, ma è stato fermato prima di riuscirci.

La successiva perquisizione ha consentito di recuperare tutta la refurtiva, comprese le due borse e alcuni gioielli sottratti alle pazienti. Gli oggetti sono stati restituiti alle proprietarie.

Per il 25enne è quindi scattato l'arresto in flagranza con l'accusa di furto aggravato. L'episodio riporta l'attenzione sul fenomeno dei furti ai danni di persone ricoverate, particolarmente vulnerabili durante la permanenza in ospedale.