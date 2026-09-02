SAN CANDIDO. Si sarebbe finto sordomuto per convincere turisti e passanti a consegnargli del denaro, presentando un foglio che faceva riferimento a una presunta associazione benefica. Il raggiro è stato però scoperto dagli agenti del Commissariato di San Candido, che hanno denunciato un cittadino straniero di 38 anni per l'ipotesi di reato di truffa.

L'uomo è stato individuato sabato all'ingresso della zona pedonale di San Candido, in quel momento particolarmente affollata di turisti. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il 38enne avvicinava le persone chiedendo offerte e invitandole a firmare un foglio con riferimenti a un'associazione che avrebbe dovuto aiutare persone sordomute.

Quando gli agenti lo hanno fermato per un controllo, l'uomo avrebbe inizialmente continuato a simulare di non poter sentire né parlare. Una messinscena durata poco: una volta compreso di essere stato scoperto, avrebbe iniziato a parlare in italiano. Agli agenti avrebbe anche ammesso di stare truffando le persone, in particolare gli anziani.

Il 38enne è stato quindi accompagnato negli uffici del Commissariato di Pubblica sicurezza per l'identificazione e gli accertamenti. Al termine delle verifiche è stato denunciato all'autorità giudiziaria con l'accusa di truffa.

La Polizia di Stato invita a prestare attenzione alle richieste di denaro avanzate in strada da persone che dichiarano di rappresentare associazioni benefiche e a segnalare alle forze dell'ordine eventuali situazioni sospette.