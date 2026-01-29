TRENTO. I primi contatti sul social Tik Tok, gli interessi comuni, le confidenze. Quarant'anni lei, qualche anno in meno lui: il rapporto è proseguito per mesi, "farcito" di parole dolci.

La donna, un'impiegata trentina, ha creduto alle frasi d'amore che le sono state scritte via chat e ripetute al telefono. L'uomo, un operaio residente in Veneto, ha approfittato del sentimento di lei e si è finto innamorato, con tanto di convivenza, per un solo obiettivo: il denaro.

Non importava, evidentemente, che la vittima non fosse particolarmente abbiente: presi tutti i soldi disponibili - oltre 15mila euro - è sparito. L'uomo ora deve difendersi davanti al giudice dall'accusa di truffa con l'aggravante di aver agito «per motivi abietti» ed approfittando del «coinvolgimento sentimentale ed affettivo» della vittima: avrebbe indotto in errore l'amica «procurando a sé un ingiusto profitto con altrui danno». La vittima, che ha comprovate fragilità emotive, riuscendo a superare la vergogna, il dolore per la rottura improvvisa della coppia e la delusione per essere caduta nella trappola di un uomo di cui si fidava, si era confidata con le persone a lei vicine.

E aveva deciso di presentare denuncia: oltre alla sofferenza emotiva, in questa vicenda c'è anche un danno materiale. La quarantenne trentina aveva conosciuto l'amico su Tik Tok, la piattaforma diffusa soprattutto fra i più giovani e basata sulla creazione, condivisione e visualizzazione di brevi video. Colpita dal racconto di lui, che sosteneva di essere in gravi difficoltà economiche, gli aveva versato 500 euro per pagare l'affitto dell'appartamento. Ma quei soldi, evidentemente, non erano sufficienti a cambiare la situazione: l'amico continuava a lamentarsi di non riuscire ad arrivare a fine mese. La soluzione? Risparmiare sull'affitto, trasferirsi in Trentino e vivere insieme, nella casa di lei.

La donna, credendosi ufficialmente "fidanzata", di fronte alla prospettiva di una convivenza non aveva detto di no. Inoltre si era lasciata convincere a versargli sul conto corrente 14mila euro più altri mille. Lui, d'altra parte, l'aveva rassicurata: i soldi le sarebbero stati restituiti, dato che stava per vendere un appartamento di sua proprietà in Francia. Ma quando ha ricevuto il messaggio dalla banca dell'avvenuto accredito, l'uomo ha fatto le valigie e se ne è andato. Prima di sparire dal Trentino ha pure cancellato tutti i sui account social.