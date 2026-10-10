TRENTO. Il sole torna protagonista in Trentino, con una fase di tempo stabile destinata a proseguire per diversi giorni. Da domenica 11 ottobre – secondo le previsioni di Giacomo Poletti - indicano condizioni generalmente favorevoli, senza precipitazioni e con temperature fresche al mattino ma ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata.

La giornata di domenica dovrebbe iniziare con cielo sereno su gran parte del territorio. Nel pomeriggio è previsto soltanto il passaggio di qualche nube innocua, senza piogge. A Trento le temperature minime si attesteranno tra 11 e 13 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 21-22 gradi.

In montagna lo zero termico sarà attorno ai 2.800 metri, con venti deboli provenienti da nordovest alle quote più elevate. Le condizioni meteorologiche si manterranno quindi favorevoli anche per le attività all’aperto, pur con un clima più fresco in quota.

La tendenza per i giorni successivi conferma il consolidamento dell’alta pressione. Da lunedì 12 fino a giovedì 15 ottobre è prevista una fase anticiclonica, caratterizzata da tempo stabile e assenza di precipitazioni. Una parentesi asciutta dopo le piogge che hanno interessato il territorio nei giorni precedenti.