ROMA. Restano serie le condizioni del presidente del Mart Vittorio Sgarbi, 74 anni, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Un aggiornamento sulle condizioni del critico d’arte è arrivato dalla compagna Sabrina Colle, attraverso la giornalista Patrizia Groppelli, intervenuta alla trasmissione “Dentro la notizia”.

«Mi ha raccontato che arrivavano da una vacanza. Domenica lui accusa un po’ di raffreddore, chiama il medico e sembra tutto ok», ha riferito Groppelli. La situazione sarebbe cambiata ieri mattina, quando Sgarbi avrebbe iniziato ad avere il respiro affannato. A quel punto la decisione di andare al Gemelli, dove una Tac avrebbe evidenziato una polmonite. «È sedato, però sta reagendo alle cure», ha aggiunto la giornalista riportando quanto appreso dalla compagna.

Sgarbi resta dunque in terapia intensiva, sotto stretto controllo medico. Il quadro rimane serio, anche se dalle informazioni riferite dalla compagna emerge una risposta alle terapie. Il ricovero sarebbe arrivato dopo il rapido peggioramento dei sintomi respiratori, comparsi inizialmente come un semplice raffreddore.

Per Sgarbi si tratta di un nuovo problema di salute dopo il difficile periodo attraversato nel 2025, quando era stato ricoverato al Gemelli per una profonda sindrome depressiva, accompagnata da isolamento e da una significativa perdita di peso. In passato era stato inoltre sottoposto a un intervento al cuore e nel 2021 aveva raccontato di essere guarito da un tumore alla prostata.