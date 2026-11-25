TRENTO. Fino a 150 posti letto aggiuntivi per garantire un riparo notturno sicuro e dignitoso alle persone senza dimora durante i mesi più rigidi dell’anno. La Provincia autonoma di Trento rafforza il piano freddo, ampliando la capacità di accoglienza destinata alla popolazione maschile in condizioni di fragilità.

Una delle novità riguarda gli spazi dell’ex Questura di via Perini, a Trento, dove saranno inizialmente predisposti 25 posti letto, destinati a salire gradualmente a 50. L’accoglienza sarà gestita in collaborazione con la Fondazione Caritas Diocesana.

Ulteriori 100 posti saranno ricavati nella struttura Fersina e destinati prevalentemente ai richiedenti protezione internazionale. L’operazione coinvolge le strutture provinciali competenti in materia di protezione civile, opere pubbliche e politiche sociali, in collaborazione con gli enti del terzo settore.

I nuovi posti saranno disponibili a partire dalla metà di dicembre 2026 e si aggiungeranno ai 267 già individuati tra Trento e Rovereto nell’ambito del piano ordinario di accoglienza invernale, coordinato dalla Provincia e concordato con gli enti del Tavolo Inclusione. A regime si arriverà dunque a 417 posti, ai quali si sommeranno quelli messi a disposizione dal Comune di Trento.



(foto Caritas Diocesana)