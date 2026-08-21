TRENTO. Da Assisi a Loreto, passando per Camerino, Tolentino, l’Abbadia di Fiastra e Macerata. Sarà un pellegrinaggio fatto di passi, incontri, condivisione e preghiera quello che gli adolescenti della Diocesi di Trento vivranno da lunedì 24 a sabato 29 agosto insieme all’arcivescovo Lauro Tisi.

Alla proposta hanno aderito 250 ragazze e ragazzi, nati tra il 2009 e il 2012, dalla terza media alla terza superiore, provenienti dalle diverse realtà del territorio diocesano. Con loro, oltre all’arcivescovo Tisi, saranno presenti una trentina di accompagnatori, tra i quali cinque sacerdoti – don Mattia Vanzo, don Duccio Zeni, don Paolo Vigolani, don Matteo Moranduzzo e don Michele Vulcan – e due religiose, suor Teresa Wędrzycka e suor Anna Wysokinska della comunità della Sacra Famiglia di Nazareth.

Un’esperienza pensata non semplicemente come viaggio verso due grandi mete spirituali, ma soprattutto come occasione per camminare insieme, conoscersi, condividere fatiche e scoperte e dare spazio alla preghiera e alla riflessione, dentro una forte dimensione di amicizia e di comunità. Per i pernottamenti i partecipanti saranno accolti per lo più in oratori e palestre, con i loro materassini e sacchi a pelo: una scelta in sintonia con lo stile semplice dettato in particolare dai luoghi francescani.

Il programma

Il pellegrinaggio prenderà il via lunedì 24 agosto con partenze diversificate da tutto il Trentino.

Prima meta Assisi, dove i ragazzi ripercorreranno alcuni dei luoghi più significativi della vita di san Francesco: San Rufino, Santa Chiara, la Basilica di San Francesco e la Porziuncola, dove è prevista la celebrazione della Messa. Nei giorni successivi il viaggio diventerà sempre più propriamente cammino. I giovani faranno tappa a Camerino, città ancora segnata dalle conseguenze del terremoto, per incontrare alcune testimonianze legate al tema della ricostruzione; quindi, proseguiranno verso Macerata, attraverso tratti percorsi a piedi e momenti di riflessione. Il cammino condurrà poi verso Loreto, con una tappa a piedi dall’Abbazia di San Firmano e un momento di incontro e riflessione con l’arcivescovo Lauro.

Nella giornata di venerdì 28 agosto i ragazzi vivranno anche un incontro con la Comunità Cenacolo, prima di raggiungere il Santuario lauretano. A Loreto il riferimento sarà soprattutto al racconto evangelico dell’Annunciazione e al “sì” di Maria: un invito rivolto agli adolescenti a confrontarsi con le proprie paure e i propri desideri e a domandarsi quale direzione dare alla propria vita. Il pellegrinaggio si concluderà sabato 29 agosto a Recanati, con la celebrazione della Messa presieduta da don Lauro e il successivo rientro in Trentino.

Il rientro a Trento è previsto sabato 29 agosto nel tardo pomeriggio, al termine di sei giorni nei quali il pellegrinaggio proverà a trasformare i chilometri percorsi in un’esperienza di relazione: passi condivisi per scoprire luoghi nuovi, incontrare altre realtà e ritrovare, lungo la strada, anche domande e parole da portare con sé al ritorno. Un’anteprima del pellegrinaggio diocesano ad Assisi Il pellegrinaggio degli adolescenti anticipa di poche settimane un nuovo ritorno della Chiesa trentina ad Assisi. Dal 25 al 27 settembre 2026 è infatti in programma il pellegrinaggio diocesano ad Assisi – nell’ottavo centenario della morte di San Francesco –, al quale parteciperà anche l’arcivescovo Lauro Tisi. Un appuntamento che lega idealmente il cammino dei giovani di agosto al più ampio percorso della Diocesi nell’anno francescano.