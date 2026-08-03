TRENTO. La Giunta provinciale ha approvato, su proposta dell'assessore all'istruzione Francesca Gerosa, il riparto delle risorse destinate alla valorizzazione del merito del personale docente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per l'anno scolastico 2025/2026. Lo stanziamento complessivo ammonta a 3.079.469,60 euro, che saranno distribuiti alle scuole e ai centri di formazione professionale provinciali in attuazione dell'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola.

Francesca Gerosa ha evidenziato che il provvedimento punta a riconoscere concretamente l'impegno, la professionalità e la capacità di innovazione degli insegnanti. «Investire sul merito significa investire sulla qualità della scuola trentina e sulle opportunità di crescita degli studenti», ha dichiarato l'assessore.

Gerosa ha spiegato che il sistema di assegnazione delle risorse si fonda su criteri trasparenti e oggettivi, che valorizzano non soltanto la qualità dell'insegnamento, ma anche il contributo al miglioramento dell'organizzazione scolastica, la formazione continua e la condivisione di esperienze e buone pratiche.

Secondo l'assessore, l'obiettivo è continuare a promuovere una cultura professionale orientata all'innovazione, alla collaborazione e al miglioramento continuo, nella convinzione che la qualità della scuola passi innanzitutto attraverso la valorizzazione del lavoro dei docenti.