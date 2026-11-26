TRENTO. Cambia il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici trentini: si passa dal modello triennale a quello annuale «rinforzato», integrato da un colloquio di fine mandato e con particolare attenzione al giudizio della comunità scolastica. La Quinta Commissione permanente del Consiglio provinciale, presieduta da Christian Girardi, ha espresso parere favorevole alla proposta della Giunta con quattro voti favorevoli e due astensioni, quelle di Michele Malfer e Lucia Maestri.

La nuova metodologia è stata illustrata da Federica Origo, presidente del Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, alla presenza dell'assessora all'Istruzione Francesca Gerosa. L'obiettivo è garantire continuità nella valutazione, ridurre gli adempimenti burocratici alla conclusione del triennio e valorizzare i risultati raggiunti nel medio periodo.

La valutazione annuale sarà articolata in quattro ambiti: direzione unitaria della scuola, anticorruzione e trasparenza (60 punti su 100), valorizzazione della professionalità del personale (20 punti), apprezzamento dell'operato del dirigente da parte della comunità scolastica (10 punti) e raggiungimento di un obiettivo annuale personalizzato (10 punti).

Al termine del mandato è previsto un colloquio condotto da almeno due valutatori qualificati, durante il quale saranno esaminati lo sviluppo professionale del dirigente, la visione strategica, la qualità e l'innovazione didattica, la leadership organizzativa e la gestione del personale. Alla conclusione del triennio, il punteggio complessivo sarà determinato per il 70% dalla valutazione dell'ultimo anno e per il 30% dal colloquio finale.

Nel corso del dibattito, Mirko Bisesti (Lega) ha chiesto di approfondire la possibilità di adottare un modello comune per i progetti d'istituto. La dirigente generale Francesca Mussino ha spiegato che lo strumento, elaborato analizzando i progetti delle 75 scuole, sarà promosso senza renderlo obbligatorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

La consigliera Eleonora Angeli (Gruppo misto) ha invece sollecitato una maggiore attenzione al giudizio dei docenti, sottolineando l'importanza di valutare la capacità di ascolto dei dirigenti, l'imparzialità, il rispetto delle professionalità, la gestione dei conflitti e il benessere organizzativo.

Sul peso attribuito alle diverse componenti della valutazione ha espresso perplessità Michele Malfer (Campobase), chiedendo maggiore rilevanza per lo sviluppo professionale dei dirigenti e garanzie sulla rappresentatività dei questionari. Origo ha precisato che, nella prima applicazione, sarà necessaria una partecipazione minima del 30%, al di sotto della quale il punteggio relativo ai questionari sarà pari a zero.

L'assessora Francesca Gerosa si è detta disponibile a raccogliere le osservazioni emerse durante il confronto, considerando la nuova metodologia un punto di partenza per migliorare ulteriormente il sistema. Ha inoltre richiamato la questione, ancora aperta, della valutazione dei docenti, ribadendo l'importanza di promuovere la cultura della valutazione e della valorizzazione del merito.