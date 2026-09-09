TRENTO. Con il ritorno tra i banchi riparte anche uno dei servizi essenziali per migliaia di famiglie trentine. Da domani, giovedì 10 settembre, oltre 20.000 studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado potranno utilizzare il servizio di trasporto scolastico organizzato dalla Provincia autonoma di Trento insieme a Trentino Trasporti.

Il servizio accompagnerà l'avvio del nuovo anno scolastico con una rete capillare pensata per collegare le diverse realtà del territorio, comprese quelle più periferiche e montane. Sono già stati ammessi tutti gli studenti che possiedono i requisiti previsti, mentre sono ancora in corso le verifiche per valutare l'accesso di ulteriori ragazzi che, pur non rientrando nei requisiti, potranno essere accolti in presenza di posti disponibili sui mezzi.

Uno degli elementi distintivi del sistema trentino è la soglia particolarmente contenuta prevista per l'accesso al trasporto scolastico: è sufficiente che la distanza da percorrere sia di almeno un chilometro. Una scelta che consente di mantenere il servizio vicino alle esigenze degli studenti e delle famiglie e che assume un peso ancora maggiore nei territori caratterizzati da una viabilità più complessa e da piccoli centri abitati.

Per le famiglie il costo del servizio è di 20 euro. Ma il titolo di viaggio offre anche una possibilità ulteriore: non è infatti limitato al tragitto casa-scuola. Chi lo possiede può utilizzare gratuitamente l'intera rete provinciale del trasporto pubblico di linea, sia urbana sia extraurbana.

La libera circolazione comprende anche alcuni collegamenti ferroviari: i treni della linea del Brennero tra Mezzocorona e Borghetto, quelli della Valsugana tra Trento e Primolano e la Trento-Malè, con l'esclusione dei treni a lunga percorrenza. Il titolo può inoltre essere utilizzato per le uscite didattiche quando viene impiegato il trasporto pubblico.

Un servizio che, dunque, non si limita a garantire il collegamento quotidiano con la scuola, ma diventa parte della più ampia rete della mobilità provinciale. Per oltre 20 mila studenti, il primo viaggio verso la scuola scatterà già da domani, insieme alla ripartenza del nuovo anno scolastico.