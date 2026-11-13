TRENTO. La scuola trentina, almeno per ora, sembra resistere alla denatalità. Nell'ultimo decennio gli iscritti alla primaria in provincia di Trento sono diminuiti appena dello 0,2%, un dato molto contenuto rispetto al resto del territorio regionale. Ma guardando ai prossimi anni lo scenario cambia: entro il 2036 la popolazione tra i 10 e i 14 anni potrebbe ridursi del 20,6%. Una contrazione che rischia di avere conseguenze sul numero delle classi, sull'organizzazione degli istituti e sulla presenza delle scuole nei territori più piccoli.

La fotografia arriva dalla XVII edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children, intitolato «Scuola liberatutti» e presentato in vista della Giornata mondiale dell'infanzia del 20 novembre. Il rapporto analizza gli effetti del calo demografico sul sistema scolastico e mette a confronto le diverse realtà italiane.

Per la provincia di Trento emergono anche alcuni dati positivi. Il 71% delle classi della scuola primaria è organizzato a tempo pieno, mentre il 28,7% segue un orario prolungato di 30 ore settimanali. Particolarmente elevata la copertura del servizio mensa, utilizzato dal 95,5% degli alunni della primaria. Il 90% degli istituti dispone inoltre di una palestra: secondo il rapporto, è il dato migliore a livello nazionale.

Non mancano, tuttavia, le difficoltà legate alla distribuzione dei servizi. Il 49% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni vive in Comuni della provincia privi di una scuola superiore. Una situazione che riguarda soprattutto i centri più piccoli, dove la distanza dagli istituti può rendere più complicato l'accesso all'istruzione.

Anche sul fronte dell'inclusione restano aspetti da migliorare. In provincia di Trento il 44,8% delle scuole risulta accessibile e privo di barriere architettoniche. Gli alunni con bisogni educativi speciali rappresentano il 12,3% del totale. Tra gli insegnanti di sostegno, inoltre, il 26,8% non risulta abilitato.

Il rapporto invita a non considerare la diminuzione degli studenti soltanto come un problema organizzativo. Il calo demografico potrebbe diventare un'occasione per investire maggiormente sulla qualità dell'insegnamento, con classi meno numerose, più attività laboratoriali e servizi educativi potenziati. L'obiettivo è evitare che la riduzione degli iscritti si traduca nella chiusura delle scuole e nell'indebolimento delle comunità locali.

Un capitolo dell'Atlante è dedicato anche all'intelligenza artificiale. Un sondaggio realizzato da Save the Children e Ipsos rileva che il 69% degli studenti tra i 14 e i 19 anni è favorevole all'utilizzo dell'IA nella didattica, mentre tra gli insegnanti la percentuale scende al 45%. Tra i ragazzi che la utilizzano per svolgere i compiti, il 45% dichiara di studiare più spesso da solo da quando ha iniziato a servirsi di questi strumenti.