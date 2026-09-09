TRENTO. Prima campanella domani, giovedì 10 settembre, per 66.328 studentesse e studenti trentini. Dopo la ripartenza delle scuole dell’infanzia il 3 settembre, prende il via il nuovo anno scolastico negli istituti provinciali e paritari. Gli iscritti sono 845 in meno rispetto allo scorso anno, quando erano 67.173.

Nel complesso, il sistema scolastico e formativo provinciale accoglie 57.054 studenti, pari all’86,02% del totale, mentre gli istituti paritari ne contano 9.274, il 13,98%. Alla primaria gli iscritti sono 22.858, alle secondarie di primo grado 15.617 e alle secondarie di secondo grado 21.729. Altri 6.124 ragazzi frequentano la formazione professionale e il Capes.

«L’avvio del nuovo anno scolastico rappresenta un momento importante per tutta la comunità trentina», è il messaggio dell’assessora provinciale all’istruzione Francesca Gerosa. Agli studenti l’invito a «fare spazio alla curiosità», senza avere paura «di fare domande, di sbagliare e di cercare la propria strada». La scuola, sottolinea, è anche «la prima palestra della vita», dove si costruiscono relazioni e si impara a diventare cittadini consapevoli.

Gerosa rivolge quindi un pensiero alle famiglie e ringrazia dirigenti, docenti e collaboratori per un lavoro «prezioso e spesso silenzioso». Ai ragazzi chiede di vivere ogni giornata «con passione, coltivando i propri talenti e credendo fermamente in se stessi».

Domani mattina l’assessora, nonostante gli impegni legati ai lavori d’aula, farà visita a tre scuole di Trento per portare simbolicamente il saluto della Provincia a tutto il mondo scolastico. A partire dalle 8 sarà all’Istituto comprensivo Trento 6 “A. Manzoni”, quindi al Liceo classico “G. Prati” e all’Istituto tecnico economico “A. Tambosi”.