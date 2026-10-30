TRENTO. Un nuovo concorso straordinario per favorire la stabilizzazione degli insegnanti e dare risposta alle necessità di personale delle scuole trentine. La Giunta provinciale ha approvato venerdì 30 ottobre, su proposta dell’assessora all’Istruzione Francesca Gerosa, il bando rivolto ai docenti della scuola secondaria a carattere statale. La procedura interessa 14 classi di concorso e rientra nella programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato per il 2027.

La selezione si inserisce nel Piano triennale delle procedure concorsuali per l’accesso ai posti di ruolo. La decisione arriva dopo una ricognizione dei fabbisogni, che ha permesso di individuare gli ambiti in cui è maggiore la necessità di insegnanti e nei quali il numero di docenti in possesso dei requisiti consente di prevedere una copertura delle esigenze attuali e future, anche in relazione ai pensionamenti.

«Con queste procedure continua il nostro forte impegno per rispondere in modo concreto alle esigenze delle scuole, valorizzando le competenze e l’esperienza dei docenti che già operano nel sistema scolastico provinciale», ha spiegato Gerosa. La stabilizzazione, ha aggiunto, rappresenta un passaggio importante per assicurare maggiore continuità professionale agli insegnanti e organici più stabili agli istituti, con ricadute sulla continuità didattica e sulla qualità del servizio per gli studenti.

Le 14 classi di concorso coinvolte comprendono musica, inglese e tedesco nella scuola secondaria di primo grado, oltre a diversi strumenti musicali: chitarra, flauto, percussioni e violino. Per le scuole secondarie di secondo grado sono interessate filosofia e scienze umane, scienze e tecnologie aeronautiche, scienze e tecnologie delle costruzioni, scienze economico-aziendali, scienze giuridico-economiche e le lingue inglese e tedesco.

Per partecipare è necessario essere inseriti nelle graduatorie di istituto della Provincia autonoma di Trento per il triennio scolastico 2024-2027 e possedere l’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso, oppure un titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. È inoltre richiesto un servizio di almeno tre anni di insegnamento tra il 2018/2019 e il 2025/2026, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale si presenta domanda. Il servizio deve essere stato svolto presso scuole secondarie.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il portale Vivoscuola, nell’area dedicata ai concorsi per docenti della scuola a carattere provinciale. Il termine sarà di 30 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

La Provincia guarda già alla prossima fase di programmazione. Nei primi mesi del 2027 Gerosa porterà in Giunta un nuovo Piano triennale, relativo al periodo 2027-2030, con l’intenzione di dare priorità alle classi di concorso che non sono ancora state interessate dalle procedure di stabilizzazione.