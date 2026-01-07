TRENTO. Due uomini sono stati arrestati nella notte tra martedì e mercoledì dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un cittadino tunisino di 24 anni e di un italiano di 43. L’intervento è scattato lungo la strada statale 12, in direzione Trento, durante un controllo d’iniziativa.



I militari hanno notato un’auto con una luce posteriore sinistra non funzionante e una manovra irregolare, con invasione della corsia opposta. Fermato il veicolo, sono emersi elementi di anomalia: il conducente era senza patente al seguito e l’evidente agitazione degli occupanti, unita a risposte discordanti su provenienza e destinazione, ha indotto a un controllo più approfondito.



Durante le verifiche sono stati trovati due coltelli, con lame di 23 e 15 centimetri, e una sigaretta artigianale parzialmente combusta con hashish. Il conducente è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere.



Le successive perquisizioni personale, veicolare e domiciliare hanno portato al sequestro di oltre due etti e mezzo di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, 3,5 grammi di hashish, una pasticca di ecstasy, due bilancini di precisione e oltre 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.



Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati portati in carcere.