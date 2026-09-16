TRENTO. Mattinata difficile per la viabilità a Trento, dove un incidente ha coinvolto quattro automobili lungo via Bolzano, in direzione nord. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 8.30 e ha richiesto l’intervento dei soccorritori, provocando anche il blocco del traffico nella zona.

Nello scontro sono rimaste ferite tre persone: due donne di 46 e 53 anni e un uomo di 51 anni. Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, tutti e tre sono stati accompagnati all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure necessarie.

Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la carreggiata, la circolazione è stata temporaneamente bloccata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori sanitari e gli agenti della Polizia locale di Trento, con la squadra infortunistica impegnata nei rilievi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause dello scontro.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sulla viabilità della zona, già particolarmente intensa nelle ore del mattino.