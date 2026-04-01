TRENTO. Scontro tra due autoarticolati questa mattina, primo aprile, sull'autostrada A22 del Brennero, nel tratto compreso tra i caselli di Trento Sud e Trento Nord. L'impatto ha coinvolto entrambi i conducenti dei mezzi pesanti, rimasti feriti e prontamente soccorsi dalle squadre di emergenza intervenute sul posto.



Ad operare nell'immediato la polizia stradale e i vigili del fuoco permanenti, impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nel coordinamento dei soccorsi. L'incidente ha provocato gravi ripercussioni sulla viabilità: si sono formate code e rallentamenti per un tratto di tre-quattro chilometri, con il traffico ridotto a una sola corsia e deviato lungo quella di sorpasso.



Pesanti i disagi per gli automobilisti in transito, con tempi di percorrenza notevolmente allungati nelle ore successive al sinistro.