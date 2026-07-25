TRENTO. Momenti di paura questa mattina, sabato 25 luglio, lungo la strada provinciale 83 a Baselga di Piné, dove un violento tamponamento tra due auto ha provocato il ferimento di tre persone.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato causato da un malore accusato da un passeggero di un'Audi, colto da un improvviso dolore al petto. La situazione avrebbe distratto il conducente, che ha tamponato la Mercedes che lo precedeva.

Dopo l'impatto, l'Audi è uscita di strada, finendo nel fosso e arrestando la propria corsa contro alcuni alberi.

Illeso il conducente della Mercedes, mentre i tre occupanti dell'altra vettura sono stati soccorsi: uno è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco volontari di Baselga di Piné e la polizia locale, che ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità.