RAVINA. Un ciclista di 48 anni è rimasto ferito in un incidente nel pomeriggio di oggi, 13 aprile, lungo la Sp 90, nel tratto tra Ravina e Romagnano. Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato investito da un furgone mentre percorreva la provinciale.



Immediato l’intervento dei soccorsi, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento in ospedale in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale: quest’ultima è al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.