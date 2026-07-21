TRENTO. Lasciano la propria casa, abbandonano la famiglia e gli amici. Lo fanno talvolta per un disagio interiore oppure impulsivamente dopo una lite, spesso seguendo l'illusione di una nuova vita. Sono le persone che ogni anno scompaiono: in Italia nel 2025 sono arrivate alle forze dell'ordine 25.358 segnalazioni, a fronte delle 24.890 del 2024, con un incremento di circa l'1,9%. I ritrovamenti sono stati poco più di 15 mila.

In provincia di Trento il numero dei minori di cui viene presentata denuncia di scomparsa è in costante crescita e supera quello degli adulti: lo scorso anno sono state 162 complessivamente le segnalazioni e di queste ben 105 hanno riguardato ragazze e ragazzi con meno di 18 anni, per la maggior parte italiani. A raccogliere e analizzare i dati è il Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Impennata di denunce. Nel 2025 in Trentino sono state ritrovate 143 persone, mentre 19 sono ancora ricercate (tre i decessi). Nel dettaglio, 57 segnalazioni di scomparsa hanno riguardato adulti (49 ritrovati e 8 ancora ricercati): gli italiani sono 43 (mancano all'appello 2 donne e 2 uomini) e 14 sono gli stranieri (si cercano ancora 3 donne, mentre una è deceduta).

Per quanto riguarda i minori scomparsi, le segnalazioni sono state 105, con un incremento del 28% rispetto all'anno precedente. Il report, pubblicato dal Ministero dell'Interno, indica 94 ritrovamenti e 11 minori ancora ricercati. I minori italiani sono 71, di cui 53 ragazze (3 ancora ricercate) e 18 ragazzi. Le segnalazioni che hanno riguardato minori stranieri sono 34 (fra cui 13 ragazze), con 26 ritrovamenti.

Focus minori. I dati raccolti negli ultimi anni evidenziano un aumento di minori che scappano da casa o dalla comunità in cui sono ospitati. In Trentino si è passati dalle 83 denunce del 2023 alle 105 del 2025 (84 nel 2024). Dal primo gennaio al 30 giugno 2026 i minori scomparsi sono 32, con 24 ritrovamenti.

Nella vicina provincia di Bolzano i numeri sono decisamente inferiori: 29 denunce nel 2023, 59 nel 2024, 62 nel 2025 (di cui 12 ancora ricercati) e 21 nel primo semestre del 2026 (19 ritrovati).

Il Trentino registra una tendenza nazionale. «Nel 2025 - viene evidenziato nella 34ª Relazione annuale del Commissario straordinario - la struttura complessiva delle segnalazioni di scomparsa evidenzia alcuni elementi di continuità rispetto agli anni precedenti, che contribuiscono a delineare in modo netto i principali profili demografici del fenomeno. Sul totale delle 25.358 segnalazioni, la componente minorile rappresenta la quota più ampia, con 17.942 segnalazioni, pari al 70,7% del totale annuo. Una composizione analoga era già osservabile nel 2024, quando i minori rappresentavano il 69,9%».

Primo semestre 2026. Le segnalazioni di scomparsa da inizio anno sono 51, in lieve calo rispetto ai primi sei mesi del 2025, e riguardano 19 adulti e 32 minori, con 37 ritrovamenti e 14 persone tuttora ricercate. Delle 51 denunce, 14 riguardano italiani e 32 stranieri.

I minori che si sono allontanati da casa sono per la maggior parte italiani: 20, fra cui 14 ragazze (10 ritrovate), mentre gli stranieri sono 12 (8 ritrovamenti, con 2 ragazze e 2 ragazzi che mancano ancora all'appello). Complessivamente sono stati ritrovati 24 under 18 (75%), mentre 8 risultano ancora scomparsi (25%). Proseguono le ricerche anche per 6 adulti.

In 50 anni oltre 2 mila allarmi. Il dato storico fa riflettere: in mezzo secolo le segnalazioni nella provincia di Trentosono state 2.329. Il dato positivo è che nel 94% dei casi le ricerche hanno avuto esito positivo, con il rientro a casa degli scomparsi, ma il 6% dei trentini sembra essere scomparso nel nulla. Gli adulti di cui è stata denunciata la scomparsa sono 1.062 (il 93% è stato ritrovato). Impressionante il numero dei minori, in costante crescita: 1.267 le denunce, con il 6% di questi ragazzi che non è più stato trovato.