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TRENTO. Si annuncia una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno in Trentino-Alto Adige. Per lunedì 7 settembre è stato proclamato uno sciopero del personale mobile della Direzione regionale di Trenitalia.
L’astensione dal lavoro avrà una durata di otto ore, dalle 9 alle 17. La mobilitazione riguarda il personale mobile della Direzione Regionale Trentino-Alto Adige e potrebbe quindi avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria regionale.
A proclamare lo sciopero sono state le segreterie provinciali del Trentino-Alto Adige di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast Confsal e Orsa Ferrovie.
Chi deve spostarsi in treno nella giornata del 7 settembre dovrà quindi prestare attenzione a eventuali variazioni, cancellazioni o modifiche alla circolazione che saranno comunicate in relazione allo sciopero.