TRENTO. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Venerdì 24 luglio è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del personale ferroviario che coinvolgerà Trenitalia, Trentino Trasporti, Trenord e Tper. L'agitazione potrà comportare cancellazioni e variazioni del servizio anche prima dell'inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione.

Per il Gruppo FS Italiane lo sciopero inizierà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 20.59 di venerdì 24 luglio 2026. Per il trasporto regionale di Trenitalia saranno garantiti i servizi essenziali previsti dalla normativa nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Per quanto riguarda Trentino Trasporti, lo sciopero interesserà esclusivamente il personale ferroviario e gli addetti alle biglietterie del settore ferroviario. Sulle linee Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano il servizio sarà garantito nelle fasce dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19. Le corse avviate all'interno delle fasce di garanzia saranno completate fino al capolinea.

Il servizio ferroviario riprenderà regolarmente nella giornata di sabato 25 luglio. I viaggiatori sono invitati a verificare la situazione dei collegamenti prima della partenza, poiché lo sciopero potrebbe determinare modifiche alla circolazione anche al di fuori degli orari ufficiali dell'agitazione.