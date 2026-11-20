TRENTO. Adesione totale nel reparto produzione della Sata e partecipazione tra l’80 e il 90% in diverse aziende trentine. Sono i dati diffusi dalla Cgil sullo sciopero generale di venerdì 20 novembre 2026. Secondo il sindacato, ha scioperato il 90% al call center Cup e alla Sicor. L’adesione si è attestata all’80% alla Sandvik, alla Omr, alla Siemens Transformer e alla Dana di Arco.

In Alto Adige, secondo i dati sindacali, ha aderito il 50% dei lavoratori all’Iveco, il 60% alle Acciaierie e il 70% all’Aluminium Bozen.

La Cgil del Trentino riferisce inoltre che è rimasta chiusa la maggior parte degli asili nido a gestione indiretta a Trento, nel Basso Sarca e a Lavis.

A Bolzano l’adesione allo sciopero dei lavoratori della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium ha portato all’annullamento della recita di «Le ultime lune» prevista alle 19 al Teatro Comunale. Resta confermata la replica aggiuntiva di sabato 21 novembre 2026 alle 16.