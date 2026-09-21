DORSINO. Una gita in moto si è trasformata in tragedia lungo la statale 421. Andrea Tramarini, 56 anni di Trento, dipendente della Provincia e grande appassionato di calcio, ha perso la vita in un violentissimo scontro con uno scooter durante un sorpasso. A rendere ancora più drammatico l’incidente, avvenuto poco prima delle 18, la presenza della fidanzata: viaggiava su un’altra moto e ha assistito alla morte del compagno. Feriti i due occupanti dello scooter, uno dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

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