TRENTO. Rimane sempre in gravi condizioni, in prognosi riservata, la ciclista tedesca trentenne, ferita a seguito di uno scontro frontale fra la sua bici e una moto, condotta dall'ex campione di sci di Peter Runggaldier, lungo la statale 242 verso Passo Sella.



La ragazza era stata trasferita in elicottero martedì all'ospedale San Maurizio di Bolzano, nel reparto di terapia intensiva. La donna, originaria di Penzberg, in Baviera, si trova ancora in condizioni critiche.



Stando alle ricostruzioni, la turista stava scendendo verso Canazei, mentre Peter Runggaldier saliva nella direzione opposta, quando si è verificato il terribile impatto, registrato all'altezza di una curva a "S" che alterna tratti in salita e altri in pendenza. Circostanza che, secondo le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti, potrebbe aver inciso sulla visibilità dei conducenti che, a seguito dello schianto, sono rimasti a terra. Lei, purtroppo, incosciente.



Anche l'ex sportivo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Rimane ancora da chiarire chi dei due abbia invaso la corsia opposta. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale Val di Fassa, che ha inviato gli atti alla Procura di Trento, la quale ha aperto un fascicolo per lesioni stradali gravissime.