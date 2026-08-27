TRENTO. Ultimo fine settimana di agosto all'insegna del controesodo, con milioni di italiani in viaggio verso casa dopo le vacanze estive. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra venerdì 28 e domenica 30 agosto sono previsti oltre 25 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade gestite dalla società del Gruppo Fs. Viabilità Italia ha previsto il bollino rosso per il pomeriggio di venerdì, la mattinata di sabato e il pomeriggio di domenica, quando aumenteranno soprattutto i flussi dalle località turistiche verso le città.

Per l’A22 sarà comunque un week end da bollino nero.

Il rientro dalle vacanze interesserà inevitabilmente anche il Trentino-Alto Adige, crocevia dei flussi turistici provenienti dalle Dolomiti, dalle località montane e dai laghi e diretto verso la pianura e le principali città del Nord. Particolare attenzione è richiesta lungo le grandi direttrici nord-sud e sulle strade che collegano le vallate alle principali arterie. L'aumento della circolazione potrà tradursi in rallentamenti soprattutto nelle ore indicate con il bollino rosso o nero.

Per agevolare gli spostamenti, Anas ha ridotto sensibilmente la presenza dei cantieri sulla propria rete: fino al 7 settembre ne saranno chiusi o sospesi 1.175, pari all'83% dei 1.414 complessivamente attivi. Sono inoltre circa 2.500 i tecnici e gli addetti impegnati, insieme agli operatori delle Sale operative territoriali e della Sala situazioni nazionale, per garantire il presidio della rete e intervenire in caso di criticità.

Nel fine settimana scatteranno anche le limitazioni per i mezzi pesanti. Il divieto di transito sarà in vigore sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. Una misura destinata ad alleggerire almeno in parte la pressione sulle principali direttrici proprio nelle fasce orarie nelle quali è atteso il maggior numero di automobilisti.

A livello nazionale, i flussi più consistenti sono previsti sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, sulle statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore, sulle autostrade siciliane A19 e A29, sulla statale 131 in Sardegna e sulla Pontina e sull'Appia nel Lazio. Sotto osservazione anche l'itinerario E45, che collega il Nord-Est con il Centro Italia, oltre all'Aurelia e all'Adriatica. Nel Nord sono attesi aumenti della circolazione anche sui raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga e sulla Romea.

Da Anas arriva soprattutto un richiamo alla prudenza. L'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme invita gli automobilisti a non lasciarsi condizionare dalla fretta del rientro, a programmare gli spostamenti e a rispettare i limiti di velocità. «Qualche minuto in più nel viaggio non cambia la giornata; una scelta sbagliata alla guida può invece avere conseguenze molto gravi», sottolinea Gemme, ricordando anche di non utilizzare mai il cellulare mentre si guida.