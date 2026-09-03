DIMARO FOLGARIDA. Prima la sbandata, poi l’impatto. È una dinamica che poteva avere conseguenze ben più gravi quella dell’incidente avvenuto oggi, giovedì 3 settembre, lungo la statale 239 all’altezza di Dimaro Folgarida, in val di Sole.

L’allarme è scattato attorno alle 13.15, quando un’auto e una moto sono rimaste coinvolte nello scontro. Entrambi i mezzi stavano viaggiando in direzione di Campiglio. A un certo punto, per cause ancora in fase di ricostruzione, il conducente dell’auto ha perso il controllo della vettura.

La macchina ha sbandato, si è intraversata sulla carreggiata e ha quindi abbandonato la sede stradale, terminando la propria corsa nel prato a margine della strada. Alle sue spalle stava arrivando una moto: il motociclista non ha avuto il tempo necessario per evitare la vettura.

L'impatto è stato violento e laterale, contro la portiera dell’auto. Nell’urto il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto.

La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto. Sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza dei Volontari soccorso e trasporto infermi Pinzolo Alta Rendena, i vigili del fuoco di Dimaro e i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Vista la situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito, un 67enne, dopo le prime cure è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Trento per accertamenti e ulteriori valutazioni.

L’area dell’incidente è stata messa in sicurezza dai soccorritori. Spetterà ora ai carabinieri ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e chiarire le cause che hanno portato l’auto a sbandare e a trovarsi sulla traiettoria della moto.