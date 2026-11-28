TRENTO. Interventi di chirurgia oncologica ginecologica sospesi all'ospedale Santa Chiara di Trento e pazienti indirizzate a Bolzano per essere operate. A sollevare il caso è la consigliera provinciale del Partito democratico Francesca Parolari, che ha presentato un'interrogazione alla Giunta provinciale per fare chiarezza sulla situazione.

Nei giorni scorsi la direzione ospedaliera ha disposto, fino al 14 dicembre 2026, il trasferimento temporaneo di cinque posti letto di Geriatria negli spazi della Ginecologia, motivando la decisione con la carenza di personale infermieristico e la ridotta occupazione dei letti. Dei 16 disponibili, infatti, mediamente ne risultano occupati 10 o 11.

Secondo quanto riferito da Parolari, tuttavia, la disponibilità di posti letto sarebbe legata alla sospensione degli interventi oncologici, determinata dalla temporanea assenza dell'unico medico che si occupava di questa attività chirurgica. Le pazienti affette da tumori ginecologici verrebbero quindi indirizzate all'ospedale di Bolzano, con conseguenti disagi logistici, economici e psicologici anche per le famiglie.

A preoccupare la consigliera democratica è soprattutto il rischio che il Trentino possa rimanere stabilmente privo di una prestazione chirurgica essenziale, qualora l'assenza del professionista dovesse prolungarsi.

Nell'interrogazione Parolari chiede alla Giunta provinciale di confermare o smentire la sospensione degli interventi, chiarire quante pazienti siano già state indirizzate fuori provincia e indicare i relativi tempi di attesa.

La consigliera vuole inoltre conoscere le ragioni per cui l'Azienda sanitaria non disporrebbe di altri specialisti in grado di garantire la continuità del servizio e quali misure intenda adottare per assicurare la ripresa stabile dell'attività chirurgica oncologica ginecologica a Trento.