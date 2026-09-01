TRENTO. Oltre 300 medici e professionisti sanitari hanno partecipato questa mattina, 1° settembre, all’assemblea e al sit-in davanti all’ospedale Santa Chiara di Trento. La protesta, organizzata unitariamente dai sindacati, punta il dito contro i continui malfunzionamenti del sistema informativo ospedaliero, che secondo i professionisti possono mettere a rischio la sicurezza delle cure.

«Siamo stanchi di lavorare al buio», denuncia Sonia Brugnara, presidente di CIMO-FESMED Trentino. Il sistema informatico consente infatti di consultare la storia clinica del paziente, prescrivere terapie, controllare dosaggi, leggere referti e trasmettere le consegne tra un turno e l’altro. «Se si ferma, come successo decine di volte negli ultimi mesi, si lavora al buio, decidendo con le poche informazioni che il paziente ricorda, ricostruite a voce».

Una volta ripristinato il servizio, i dati raccolti su carta devono essere inseriti successivamente, spesso al termine del turno. Una procedura che, sottolinea Brugnara, aumenta il rischio di omissioni, doppie registrazioni o ricostruzioni errate della cronologia. Problemi che potrebbero avere conseguenze non soltanto per i pazienti, ma anche per i professionisti sanitari.

Il nodo riguarda anche la responsabilità dei medici. La cartella clinica ha infatti rilevanza giuridica e, quando un blocco informatico impedisce di compilarla correttamente e in tempo reale, il problema tecnico potrebbe non risultare nella documentazione. «In sede di contenzioso non si valuta il sistema informativo, ma il professionista e una documentazione che l'organizzazione gli ha impedito di produrre correttamente», sottolinea Brugnara.

Da qui la richiesta di registrare tutti i fermi informatici nel sistema di gestione del rischio clinico, rendendo il tracciamento accessibile ai professionisti e utilizzabile anche in caso di contenzioso. I sindacati chiedono inoltre il coinvolgimento del personale clinico nella predisposizione dei piani di continuità, esercitazioni periodiche nelle unità operative prima degli aggiornamenti programmati e parametri uniformi per il ripristino dei servizi.

Attenzione anche all’audit indipendente annunciato dall’Azienda sanitaria, che secondo CIMO-FESMED dovrà comprendere una valutazione specifica del rischio clinico, con un metodo dichiarato e risultati pubblici. «Fino a oggi il servizio ha retto perché medici, infermieri, tecnici e amministrativi hanno compensato con attenzione, memoria, doppie verifiche e ore in più ciò che il sistema non garantiva. Ma una sicurezza affidata alla prestazione individuale non è sicurezza. È fortuna organizzata», conclude Brugnara.