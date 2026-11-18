TRENTO. La cardiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento conquista un riconoscimento internazionale. Un intervento mininvasivo sulla valvola tricuspide, eseguito nel marzo 2026 dall'équipe di cardiologia interventistica, è stato premiato a San Diego, negli Stati Uniti, in occasione del Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Conference (TCT), tra i congressi più prestigiosi al mondo nel settore.

A decretare il risultato migliore della categoria è stata una giuria composta da esperti internazionali. A presentare il caso sul palco del congresso è stato il dottor Filippo Zilio, che ha ritirato il riconoscimento, accompagnato da una targa e dall'invito a pubblicare un articolo su una rivista scientifica di primo piano.

L'intervento aveva riguardato una donna di 66 anni, ricoverata al Santa Chiara con una grave insufficienza della valvola tricuspide, provocata dalla rottura di un muscolo papillare del ventricolo destro. Le condizioni cardiache erano tali da impedirle qualsiasi normale attività quotidiana e comportavano un rischio elevato. La possibilità di ricorrere alla tradizionale chirurgia a cuore aperto era esclusa proprio per la fragilità della paziente.

I cardiologi hanno quindi scelto una tecnica mininvasiva, raggiungendo il cuore attraverso una piccola incisione all'inguine e il sistema venoso. Con l'ausilio di appositi cateteri sono state posizionate tre piccole clip, definite «mollette», per avvicinare e stabilizzare i lembi della valvola.

Una procedura particolarmente complessa perché, a differenza dei casi in cui viene normalmente utilizzata, la valvola presentava anche un danno al muscolo che ne regola il movimento. Una condizione che aumenta notevolmente la difficoltà dell'operazione e che rende il caso poco frequente a livello internazionale.

L'esito è stato positivo: la paziente ha recuperato completamente la funzionalità cardiaca, con un netto miglioramento della qualità della vita.

Soddisfazione è stata espressa da Roberto Bonmassari, direttore dell'unità operativa di Cardiologia: «Siamo davvero contenti per la paziente che sta molto meglio e orgogliosi del prestigioso riconoscimento». Il direttore ha sottolineato il contributo di Zilio e di tutto il personale coinvolto.

Fondamentale, infatti, il lavoro di squadra tra medici internisti, cardiologi interventisti e clinici, specialisti della terapia intensiva cardiologica, ecocardiografisti, équipe della rianimazione cardiovascolare, infermieri e tecnici di radiologia medica.