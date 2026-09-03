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TRENTO. Un’altra mattinata di disagi negli studi dei medici di famiglia. Dalle 9 di oggi, giovedì 3 settembre, il programma utilizzato per prescrivere farmaci e richiedere visite ed esami ha smesso di funzionare correttamente.
A segnalare il caso è Nicola Paoli, segretario SMI, secondo il quale le interruzioni si trascinano da mesi. Quella di oggi, sottolinea, sarebbe la terza nell’arco di una sola settimana.
Il servizio ha dato i primi segnali di ripresa verso le 10, quando alcuni medici sono riusciti nuovamente ad accedere al sistema.