TRENTO. Nessuna riduzione dei servizi di pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie del Trentino. Anzi, il nuovo appalto dovrebbe comportare un aumento delle attività e del personale necessario a garantirle. È quanto sostiene Asuit, l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, che interviene per smentire categoricamente le notizie relative a possibili tagli legati al cambio di gestione.

Secondo l'Azienda sanitaria, il nuovo affidamento prevede un ampliamento delle superfici da pulire e un incremento delle frequenze di sanificazione. Il potenziamento riguarda anche le nuove strutture della sanità territoriale, tra cui Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali. L'igiene degli ambienti sanitari, sottolinea Asuit, rappresenta un requisito fondamentale per la sicurezza dei pazienti e non sarà oggetto di risparmi.

Sul fronte occupazionale, Asuit si attende il completo riassorbimento degli attuali lavoratori da parte delle imprese subentranti. Non solo: considerando l'aumento delle prestazioni richieste, l'Azienda ritiene necessario anche un incremento complessivo degli addetti rispetto alla situazione attuale. Si tratta tuttavia di aspettative che dovranno essere verificate con i nuovi gestori.

Per questo è stato fissato un incontro per martedì 24 novembre con i rappresentanti del raggruppamento di imprese composto da Markas, Pulinet e Vales. L'obiettivo è chiarire le ragioni tecniche ed economiche delle dichiarazioni emerse nei recenti confronti sindacali e fare luce sulle prospettive occupazionali, garantendo certezze ai lavoratori e continuità dei servizi sanitari.