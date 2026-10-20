TRENTO. Più spazio alle Rsa, attenzione alle risorse economiche e maggiore coinvolgimento dei lavoratori. Sono alcuni dei temi emersi nelle audizioni sulla riforma sociosanitaria del Trentino, proseguite oggi, 20 ottobre, davanti alla Quarta Commissione del Consiglio provinciale, presieduta da Maria Bosin. Al centro del confronto il disegno di legge dell'assessore Mario Tonina, dedicato alla riorganizzazione dell'assistenza territoriale e all'integrazione tra servizi sanitari e sociali.

Per Upipa e Spes, la presidente Michela Chiogna e il presidente Italo Monfredini hanno sottolineato l'importanza di riconoscere esplicitamente le strutture residenziali nella nuova rete territoriale. Tra le proposte, un progetto assistenziale unico per accompagnare le persone dal domicilio alle strutture e viceversa, una maggiore condivisione delle informazioni e un coordinamento più chiaro tra Azienda sanitaria, Distretti e Comunità di valle. Richiamata anche la necessità di mantenere servizi vicini ai cittadini, soprattutto nelle zone periferiche.

Sul fronte sindacale, Andrea Grosselli della Cgil e Giuseppe Pallanch della Cisl hanno condiviso gli obiettivi generali della riforma, chiedendo però maggiore attenzione alle condizioni necessarie per realizzarla. Tra le questioni sollevate figurano la carenza di personale, il rinnovo dei contratti, l'attrattività delle professioni assistenziali e il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte organizzative. I sindacati hanno inoltre evidenziato la necessità di investimenti adeguati alla crescita dei bisogni, esprimendo perplessità sulla clausola di invarianza finanziaria.

Nel dibattito sono intervenuti anche i consiglieri Paolo Zanella e Francesco Valduga, soffermandosi sulla distribuzione delle competenze e sulle responsabilità politiche nelle scelte di bilancio. In conclusione, la presidente Maria Bosin ha chiarito che la clausola di invarianza finanziaria non impedisce futuri stanziamenti: eventuali nuove risorse potranno essere individuate durante l'attuazione della riforma. Il confronto proseguirà quindi sui meccanismi organizzativi e sugli strumenti necessari a garantire la continuità dell'assistenza.