TRENTO. Novantamila iscritti, 46 milioni di euro di rimborsi sanitari erogati in dieci anni e un patrimonio destinato a raggiungere i 29,4 milioni di euro entro la fine del 2026. Sono i numeri di Sanifonds Trentino, che ha celebrato il proprio decennale all'Itas Forum. Nato nel 2016 con 25mila aderenti, il Fondo destinerà quest'anno 7,4 milioni di euro alle prestazioni sanitarie, il 5% in più rispetto al 2025.

La crescita ha interessato sia il settore pubblico, da cui proviene il 51% degli iscritti, sia quello privato, che rappresenta il 46%. Il restante 3% appartiene al mondo universitario e della ricerca. Dei 29,4 milioni di patrimonio stimato, 14,6 milioni sono riservati alla non autosufficienza e ai grandi rischi. Nel decennio, inoltre, oltre un milione di euro è stato destinato a circa 250 persone e alle loro famiglie per affrontare gravi patologie o situazioni di particolare fragilità.

«Il Trentino-Alto Adige è la prima regione italiana per diffusione della sanità integrativa tra i lavoratori», ha sottolineato l'assessore provinciale alla salute Mario Tonina, ricordando l'importanza di rafforzare la collaborazione con il servizio sanitario pubblico. Il presidente di Sanifonds, Walter Alotti, ha evidenziato la particolarità del modello territoriale: «Le risorse versate da aziende ed enti restano sul territorio e tornano interamente ai lavoratori trentini sotto forma di prestazioni».

Durante l'incontro si è discusso anche di prevenzione, longevità e futuro del welfare. In Trentino la speranza di vita raggiunge gli 85,1 anni, contro gli 83,5 della media italiana. A livello regionale, il 44,7% dei lavoratori risulta coperto dalla sanità integrativa, rispetto al 26,3% nazionale. Dati che, secondo i partecipanti, confermano il ruolo crescente di questi strumenti a sostegno della salute e dell'attrattività del territorio.