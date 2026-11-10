TRENTO. Dal 1° gennaio 2027 l’Asuit non chiederà più all’Ospedale San Camillo prestazioni di chirurgia oncologica. Lo si legge nella risposta all’interrogazione presentata a maggio dal consigliere provinciale Claudio Cia, che aveva chiesto chiarimenti sul possibile ridimensionamento dell’attività oncologica della struttura. Per il 2026 resta prevista la chirurgia oncologica del colon.

A motivare la scelta, riferisce Cia in una nota, l’Asuit richiama le indicazioni di Agenas, secondo cui un maggior numero di interventi è generalmente associato a migliori risultati clinici. Nel 2025 il San Camillo non avrebbe raggiunto le soglie minime di volume per nessuna delle patologie oncologiche trattate.

Il consigliere si dice preoccupato anche per i tempi d’attesa riportati nella risposta. Nel 2025, per gli interventi oncologici in priorità A, da eseguire entro 30 giorni, l’attesa media è stata di 44,2 giorni per la tiroide e di 33,2 per la prostata, con punte di 167 e 133 giorni. Il dato più pesante riguarda la chirurgia del tumore della prostata in classe B, che prevede un termine di 60 giorni: l’attesa massima registrata è di 553 giorni, oltre un anno e mezzo.

«È importante precisare che si tratta dell’attesa massima registrata e non di quella media», sottolinea Cia. «Proprio per questo ho chiesto ulteriori chiarimenti: voglio sapere quanti pazienti abbiano superato i tempi previsti, in quali strutture e per quali ragioni. E se già oggi emergono difficoltà nel rispetto dei tempi, quali garanzie abbiamo che concentrare ulteriormente gli interventi in altre strutture non finisca per aggravarle?».

L’Asuit afferma di aver valutato gli effetti della riorganizzazione sulla rete provinciale, ma senza indicarne le conseguenze concrete. Nella risposta si parla anche di un possibile riesame dell’attività chirurgica per patologie benigne di bassa e media complessità, per sfruttare meglio la capacità operatoria del San Camillo. «Ma si tratta di interventi che il San Camillo già esegue», obietta Cia. Il rischio, secondo il consigliere, è ridimensionare progressivamente attività qualificate, con ricadute anche sulla capacità di trattenere professionisti e competenze.