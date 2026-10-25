MILANO. Matteo Salvini mette l’Ucraina al centro della sfida per la guida della Lega e annuncia che, in caso di riconferma alla segreteria, porterà in Consiglio dei ministri la richiesta di fermare gli aiuti economici a Kiev. «Non possiamo continuare a mandare soldi all’Ucraina», ha dichiarato il vicepremier durante il congresso straordinario del Carroccio a Milano, dove è in corso il confronto con Massimo Garavaglia. Una presa di posizione destinata a pesare sugli equilibri del governo e a coinvolgere politicamente anche la Lega trentina, guidata dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

Salvini ha chiesto ai delegati di confermargli il mandato per sostenere questa posizione nell’esecutivo. Il congresso vede chiamati al voto 706 aventi diritto, in una sfida che mette a confronto due visioni del futuro del partito. Il segretario uscente ha inoltre annunciato la proposta di un nuovo simbolo, senza il suo nome, con la scritta Lega, l’Alberto da Giussano e il riferimento all’Italia federale.

La competizione riguarda anche il radicamento territoriale del Carroccio, tema particolarmente significativo per il Trentino, dove Fugatti rappresenta uno dei principali esponenti leghisti alla guida di un’amministrazione provinciale. Nel suo intervento Giancarlo Giorgetti ha richiamato la necessità di valorizzare chi riesce a ottenere consenso sui territori, mentre Garavaglia ha insistito sull’esigenza di invertire la tendenza elettorale e rilanciare il partito.

Salvini ha infine fatto autocritica sulla partecipazione della Lega al governo Draghi insieme al Partito democratico: «Mai più, mai più, mai più». Un messaggio rivolto alla base del Carroccio, mentre il congresso è chiamato a scegliere il prossimo segretario e la linea politica del partito.