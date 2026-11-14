TRENTO. Salvatore Aversa è il nuovo direttore dell’unità operativa di Neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’ospedale Santa Chiara di Trento. L’incarico dura cinque anni e parte dal 16 novembre. Lo ha assegnato il direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, Antonio Ferro, dopo una selezione pubblica per titoli e colloquio.

«Arriva nella nostra azienda sanitaria uno specialista di alto profilo clinico e scientifico», dice Ferro. Il direttore generale cita in particolare la sua esperienza nella gestione del neonato critico e nelle tecniche più avanzate di neuroprotezione. Ferro ha ringraziato anche il direttore del Dipartimento transmurale pediatrico, Massimo Soffiati, e Silvia Graziani, che finora hanno guidato il reparto.

Aversa è nato a Messina nel 1982. All’università della sua città si è laureato con lode in medicina e chirurgia e, nel 2012, si è specializzato con lode in pediatria, con indirizzo neonatale e terapia intensiva. Nel 2016 ha conseguito un dottorato di ricerca. Ha poi frequentato un master in neurosviluppo all’Università Lumsa di Roma, in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ha inoltre svolto una fellowship nella terapia intensiva neonatale dell’Hammersmith Hospital – Imperial College di Londra, centro di riferimento internazionale per la neurologia neonatale.

Dal 2013 lavora come dirigente medico nella Neonatologia degli Spedali Civili di Brescia. Lì ha seguito molti neonati prematuri e in condizioni critiche, con incarichi di alta specializzazione in nutrizione e neurologia neonatale. Ha svolto attività di consulenza anche per le aziende sanitarie del Garda, di Cremona e per l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige a Bolzano.

Ha firmato oltre 150 pubblicazioni scientifiche. Le sue ricerche riguardano soprattutto la prevenzione del danno cerebrale nel prematuro, l’ecografia polmonare e cerebrale e l’alimentazione del neonato. È istruttore certificato in rianimazione neonatale per la Società italiana di neonatologia e ha insegnato all’Università di Brescia.