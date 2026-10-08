TRENTO. Un pomeriggio per parlare di salute mentale, condividere emozioni e superare i pregiudizi. Sabato 10 ottobre, dalle 15 alle 20, il MUSE apre le porte al benessere psicologico con laboratori, proiezioni, incontri e spazi di ascolto. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, l’ingresso al museo sarà gratuito nel pomeriggio, per facilitare la partecipazione della cittadinanza.

L’iniziativa è promossa dal MUSE – Museo delle Scienze di Trento in collaborazione con l’Associazione A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto). Al centro del programma ci sono il benessere psicologico, le emozioni e la cura di sé, con l’obiettivo di abbattere stereotipi e stigma sociali. Le attività si rivolgono al pubblico di tutte le età e offrono occasioni di confronto sui temi della salute mentale.

Attraverso laboratori creativi, esperienze interattive e spazi di dialogo aperto, i partecipanti potranno avvicinarsi a nuove forme di narrazione e condivisione. Proiezioni e incontri completeranno il pomeriggio, dedicato anche alle relazioni e all’ascolto reciproco. La proposta mette insieme creatività e confronto, aprendo il museo a un percorso di riflessione sulle emozioni e sulla cura di sé.

Alla realizzazione contribuiscono Fondazione Caritro, ASUIT, Associazione Il Cerchio fareassieme, Biblioteca Comunale di Trento, HarpoLab, Associazione culturale Glow, Studio d’Arte Andromeda e Parteciparte. Il programma dettagliato delle attività e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del MUSE.