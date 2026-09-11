TRENTO. Una maglietta può diventare uno spazio sul quale lasciare un messaggio di speranza, incoraggiamento o consapevolezza. È l’idea alla base di “Wear Hope – Indossa un messaggio di speranza”, il laboratorio creativo in programma oggi, venerdì 11 settembre, alle 16 negli spazi di Poplar Cult a Piedicastello.

L’iniziativa utilizza la creatività come occasione per parlare di salute mentale, creando uno spazio di confronto e condivisione. Parole, pensieri e piccoli gesti di cura saranno trasformati in messaggi da indossare e portare con sé.

Attraverso il taglio del vinile e l’utilizzo della termopressa, ogni partecipante potrà realizzare una t-shirt personalizzata con una frase scelta o ideata durante il workshop. Per partecipare è sufficiente portare da casa una maglietta da personalizzare. Il laboratorio avrà una durata di circa due ore.

L'appuntamento è curato da Glow – Associazione Culturale e Associazione AMA Auto Mutuo Aiuto Trento, con i progetti TRA-di-NOI, Youngle Trento e Invito alla vita – prevenzione del suicidio. L'obiettivo è affidare anche a una semplice parola condivisa la possibilità di diventare uno strumento per prendersi cura di sé e degli altri.