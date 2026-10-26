SALORNO. La tecnologia ha permesso ai carabinieri di recuperare un paio di auricolari Bluetooth del valore di circa 300 euro, rubati a un minorenne residente ad Appiano sulla Strada del Vino. Grazie al sistema di geolocalizzazione integrato nel dispositivo, i militari sono riusciti a individuare la refurtiva in un'abitazione di Salorno. Una ragazza di 18 anni, incensurata, è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione.

La vicenda risale al 20 ottobre, quando il giovane, accompagnato dai genitori, si è presentato alla stazione dei carabinieri di Appiano per denunciare il furto. Attraverso l'applicazione collegata agli auricolari è stato possibile risalire alla loro posizione, indirizzando rapidamente le ricerche verso un indirizzo nel comune di Salorno.

Attorno alle 18.45 i carabinieri della stazione di Bronzolo hanno raggiunto l'abitazione segnalata dal sistema di localizzazione. Qui hanno ritrovato gli auricolari nella disponibilità della diciottenne residente nell'immobile. La giovane è stata denunciata alla competente autorità giudiziaria per ricettazione, reato previsto dall'articolo 648 del Codice penale. Ulteriori accertamenti dovranno chiarire come il dispositivo sia entrato in suo possesso.

Gli auricolari sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario nella stessa giornata in cui era stata presentata la denuncia. L'intervento ha consentito di recuperare rapidamente il bene sottratto, grazie alla collaborazione tra le stazioni dei carabinieri e all'utilizzo della geolocalizzazione per indirizzare le ricerche.