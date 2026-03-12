TRENTO. Come ogni secondo sabato del mese, si rinnova anche a marzo l’appuntamento con l’open day vaccinale dedicato alla vaccinazione contro l’Hop. Il prossimo sabato 14 marzo, dalle 9 alle 12, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione nei centri vaccinali dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino.

La vaccinazione è gratuita per i maschi fino ai 30 anni e per le donne fino ai 40 anni iscritti al Servizio sanitario provinciale che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale. Con l’obiettivo di prevenire eventuali recidive, il vaccino è inoltre fortemente raccomandato e gratuito anche per le donne sopra i 40 anni che sono state trattate per lesioni correlate all’HPV, fino a tre anni dal trattamento. L’open day rappresenta anche un’importante occasione per confrontarsi con il personale sanitario sul proprio stato vaccinale e valutare l’eventuale opportunità di immunizzarsi.

La campagna vaccinale contro l’HPV, attiva fino al 2027, ha l’obiettivo di aumentare le coperture e ridurre la diffusione del virus, responsabile di diversi tumori, tra cui il carcinoma del collo dell’utero e altre neoplasie del distretto uro-genitale e del cavo orale. In Trentino si registrano ogni anno circa 50 nuovi casi di tumori correlati all’HPV, mentre a livello nazionale i casi sono circa 4.400. La vaccinazione rappresenta quindi uno strumento fondamentale di prevenzione del cancro sia per le donne sia per gli uomini. Il vaccino è raccomandato sia alle ragazze sia ai ragazzi, in particolare prima dell’inizio dei rapporti sessuali, fase in cui la risposta immunitaria risulta più efficace.

Gli studi clinici dimostrano tuttavia che la vaccinazione mantiene la sua efficacia anche in età adulta e dopo una possibile esposizione al virus. È inoltre consigliata alle donne che hanno già ricevuto un trattamento per lesioni precancerose, per ridurre il rischio di recidive. La vaccinazione non sostituisce comunque i programmi di screening periodici, come Pap test e Hpv test. Attualmente viene utilizzato il vaccino 9-valente, che protegge da nove ceppi del virus HPV, compresi quelli maggiormente associati allo sviluppo dei tumori. Il ciclo vaccinale prevede due dosi (a distanza di 6-12 mesi) fino ai 14 anni e tre dosi a partire dai 15 anni (le prime due a distanza di 1-2 mesi e la terza dopo sei mesi dalla prima). L’ideale è completare il ciclo entro un anno, ma in caso di interruzione non è necessario ricominciare: è possibile riprendere dal punto in cui era stato sospeso.

Il vaccino ha dimostrato un’ottima durata della protezione e, ad oggi, non ci sono evidenze scientifiche che rendano necessario un richiamo. Gli effetti collaterali sono generalmente lievi e temporanei, come dolore nella sede di iniezione o febbre lieve.

La vaccinazione può essere effettuata anche durante le sedute vaccinali programmate nel corso della settimana. In questo caso è necessario prenotare tramite TreC+ oppure contattando il CUP telefonico al numero 0461 379400. Le fasce più giovani e alcune coorti di nascita continuano a ricevere l’invito alla vaccinazione direttamente a casa tramite lettera. Per maggiori informazioni sulla campagna vaccinale e sul virus HPV, con i relativi rischi per la salute, è disponibile una sezione dedicata sul sito di Asuit.

Open day – indirizzi centri vaccinali