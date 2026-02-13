TRENTO. Un sabato con cielo coperto, ma senza prepcipitazioni intense (un po’ di neve in quota), e una domenica più serena, ma anche più fredda, grazie al vento che spazzerà le nubi. È quando, dal punto di vista meteorologico, dovremmo attenderci per l’imminente week end, secondo le previsioni di Giacomo Poletti.

Ecco cosa scrive:

«Meteo che resta "dolce" in Trentino: peggioramenti solo blandi; settimana prossima un po' più fredda.

Venerdì 13: bel tempo! Cielo che resta ben aperto o proprio sereno in giornata. Si rannuvola da sud solo verso mezzanotte. Zero termico ai massimi, fin sui 2000 m.

Sabato 14: coperto, ma con precipitazioni assai deboli, più probabili in quota dove farà un po' di neve (1-5 cm con massimi sui monti a ovest) oltre i 1300/1400 m. In val d'Adige, Cembra, val di Non e Fiemme potrebbe anche non fare nulla in tutto il giorno, negli altri fondovalle momenti di pioviggine.

Domenica 15: bella giornata con vento da nord che spazza, sereno prevalente: farà un po' più freddo con zero termico in calo fin sui 1000 m nel pomeriggio.

Nell'immagine qui sotto, una analisi di massima delle carte a 500 hPa (circa 5500 m) nel week-end.

Sabato minimo chiuso e lontano, sarà coperto ma con piogge deboli o assenti per lunghe ore in val d'Adige. Domenica situazione che cambia e migliora.