TRENTO. Hanno tentato di uscire da un supermercato nella zona nord di Trento con della merce non pagata e, quando il personale di vigilanza ha cercato di fermarli, lo hanno aggredito a calci e pugni. Due uomini sono stati arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria.

L’episodio risale alla serata di ieri. A dare l’allarme è stato un cliente, che ha chiamato il numero unico di emergenza 112. Le Volanti della Questura, arrivate rapidamente sul posto, hanno ricostruito quanto accaduto poco prima e sono riuscite a bloccare entrambi i presunti responsabili dell’aggressione.

I due, cittadini stranieri già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso rispettivamente di un coltello a serramanico e di un paio di forbicine, sequestrati dagli agenti. La merce sottratta è stata recuperata e restituita al supermercato.

Al termine degli accertamenti i due uomini sono stati condotti nella casa circondariale di Trento, a disposizione dell’autorità giudiziaria.