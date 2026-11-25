TRENTO. Residenze sanitarie assistenziali più aperte, maggiore libertà di accesso per i parenti degli ospiti e un coinvolgimento diretto delle famiglie nella vita delle strutture. Il Consiglio provinciale, nella seduta di mercoledì 25 novembre 2026, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera del Gruppo misto Eleonora Angeli, emendata d’intesa con l’assessore alla Salute Mario Tonina.

L’obiettivo è promuovere un cambiamento culturale che porti a considerare le Rsa non soltanto come luoghi di cura e assistenza, ma soprattutto come luoghi di vita. In questa prospettiva i familiari non devono essere considerati semplici visitatori, bensì parte integrante della comunità, in grado di contribuire alla personalizzazione dell’assistenza, nel rispetto della volontà degli ospiti e delle competenze degli operatori.

Angeli ha sollecitato il superamento delle limitazioni all’accesso non più giustificate da specifiche esigenze sanitarie e assistenziali. La mozione impegna inoltre a valorizzare le esperienze e le proposte delle associazioni e dei rappresentanti dei familiari, anche nella predisposizione delle future direttive provinciali.

L’assessore Mario Tonina ha espresso parere favorevole, ricordando che già dal 2025 le direttive provinciali prevedono il libero accesso dei visitatori, fatte salve particolari esigenze degli ospiti. Le disposizioni per il 2027 terranno conto della necessità di garantire una maggiore flessibilità. L’assessore ha inoltre chiesto che il prossimo rapporto annuale sulle Rsa venga integrato con una sezione dedicata al vissuto degli anziani accolti nelle strutture.

A sostegno della proposta è intervenuto anche Christian Girardi (Civica), che ha evidenziato la necessità di superare le restrizioni introdotte durante la pandemia. Il consigliere ha suggerito di organizzare percorsi formativi rivolti ai familiari, eventualmente attraverso la Fondazione Demarchi, anche per consentire loro di collaborare nell’assistenza durante i pasti.

Sulla dimensione umana e affettiva si è soffermata invece Maria Bosin (Patt), ricordando come l’ingresso di un proprio caro in una Rsa rappresenti spesso una scelta obbligata e dolorosa. Le esigenze organizzative delle strutture non devono quindi compromettere i legami familiari, particolarmente importanti in questa fase della vita.

In chiusura Angeli ha espresso soddisfazione per l’impegno a superare le restrizioni ancora presenti in alcune residenze, soprattutto nelle fasce orarie del pranzo e della cena, più facilmente accessibili ai familiari che lavorano. L’ingresso in una Rsa, ha ribadito la consigliera, non deve rappresentare un’interruzione della vita precedente, ma garantirne la continuità anche attraverso la presenza dei propri cari.