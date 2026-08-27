BLEGGIO SUPERIORE. Una storia a lieto fine, dopo ore di apprensione e ricerche, quella che ha avuto come protagonista Roki, un Jack Russell Terrier di 15 anni, scomparso nei pressi di Passo Durone e ritrovato all'interno di una stretta tubazione per lo scolo delle acque piovane. A riportarlo dalla sua proprietaria sono stati i vigili del fuoco volontari di Bleggio Superiore, al termine di un intervento particolarmente delicato.

Nel pomeriggio di martedì 25 agosto, dopo aver perso le tracce del suo cane, la proprietaria aveva chiesto aiuto ai pompieri. I volontari avevano quindi iniziato a perlustrare meticolosamente l'intera zona, proseguendo le ricerche fino a tarda notte. Di Roki, però, nessuna traccia.

Restava soltanto un punto da controllare: una tubazione lunga circa cento metri e con un diametro di appena 30 centimetri, utilizzata per lo scolo delle acque piovane. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 agosto, i vigili del fuoco hanno deciso di non lasciare nulla di intentato e hanno chiesto il supporto di una ditta specializzata nelle videoispezioni.

La telecamera introdotta nella condotta ha dato la risposta che tutti speravano: Roki era vivo e si trovava a circa 90 metri dall'ingresso della tubazione. Nonostante le molte ore trascorse là dentro e i suoi 15 anni, il Jack Russell era in buone condizioni, anche se comprensibilmente spaventato.

A quel punto è cominciata la fase più complessa del recupero. Con l'ausilio di un apposito carrello, e dopo numerosi e pazienti tentativi, i soccorritori sono riusciti ad agganciare il collare di Roki. Il cane è stato quindi accompagnato con estrema delicatezza lungo i quasi 90 metri della condotta fino all'uscita.

Ad attenderlo c'era la sua proprietaria, che ha potuto finalmente riabbracciare Roki dopo quasi due giorni di paura. Un recupero reso possibile dalla tenacia dei vigili del fuoco volontari e dalla decisione di controllare fino in fondo anche l'ultimo luogo nel quale il piccolo Jack Russell avrebbe potuto essersi infilato.