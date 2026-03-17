TRENTO. Si è conclusa con un esito positivo la vicenda della 14enne scomparsa nel pomeriggio di lunedì a Mezzolombardo. La ragazza è stata ritrovata nella notte, intorno alle 2, nel centro del capoluogo dai carabinieri ed è in buone condizioni di salute.

L’allarme era scattato nelle ore successive alla fine delle lezioni, quando la giovane non aveva fatto rientro a casa. I familiari, non riuscendo a contattarla, avevano immediatamente segnalato la scomparsa, facendo partire la macchina delle ricerche.

Secondo le prime informazioni, l’adolescente si sarebbe allontanata dall’istituto scolastico che frequenta a Mezzolombardo. L’ultimo avvistamento risaliva proprio alla zona della stazione della linea Trento-Malé, elemento che ha indirizzato fin da subito le operazioni anche verso il capoluogo.

Nel giro di poche ore è stato attivato un imponente dispositivo con circa 200 operatori tra vigili del fuoco e forze dell’ordine, impegnati in perlustrazioni a tappeto tra Mezzolombardo e Trento. Le ricerche si sono poi concentrate nel centro cittadino, dove la ragazza è stata individuata e riportata in sicurezza.